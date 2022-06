"Fa male vedere come la vicenda ucraina, drammatica e seria, sia trattata con superficialità solo per i sondaggi", ha dichiarato il leader di Italia viva nell'intervista. "Che tristezza per la politica italiana" ascolta articolo Condividi

Il leader di Italia viva Matteo Renzi parla oggi in un'intervista al Corriere della Sera. Il focus è sulla tenuta del governo in vista del 21 giugno, giorno in cui Draghi andrà in Senato per parlare dell'invio di armi all'Ucraina da parte dell'Italia. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI). Per l'ex premier però il governo non è a rischio e l'annunicata risoluzione del Movimento 5 Stelle sull'invio degli armamenti "è tutta una scena che serve ai grillini per racimolare visibilità e qualche decimale nei sondaggi". Se Giuseppe Conte "pensa - spiega Renzi - che Draghi stia sbagliando sulla politica estera, il leader grillino deve chiamare Di Maio e chiedergli di dimettersi".

Salvini e Conte? "Tutto uno show" vedi anche Guerra Ucraina, gli Usa inviano a Kiev i lanciarazzi Himars: cosa sono Il leader di Italia viva non prevede un vero strappo sulle armi all'Ucraina da parte di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte. È "tutto solo uno show. Mi fa male vedere come la vicenda ucraina, drammatica e seria, sia trattata con superficialità solo per i sondaggi. Davanti alla complessità di questi temi - sottolinea Renzi - noi ci trastulliamo con piccole questioni di basso cabotaggio come i comportamenti infantili di Conte e Salvini. Il 21 giugno non succederà nulla, ma che tristezza questa navigazione di basso profilo. Che tristezza per la politica italiana".

L'asse gialloverde vedi anche Renzi a Live In: reddito di cittadinanza da abolire, è diseducativo L'ex premier ritiene che tra i leader di Lega e Movimento 5 Stelle ci sia un rinnovato asse di intesa. "Questo asse - spiega Renzi - nasce ben prima della guerra in Ucraina. Nel mio libro Il Mostro ho raccontato con dovizia di particolari il gioco di sponda che i due populisti hanno fatto durante la settimana per l'elezione del capo dello Stato. Salvini e Conte hanno cercato l'accordo su Frattini, su Belloni, su varie ipotesi: hanno fallito ma erano insieme, molto più di quanto volessero far credere". I rapporti personali nel centro non sono idilliaci ma per il leader di Italia viva "non si tratta di ragionare di nomi e cognomi ma di politica: c'è uno spazio che può salvare il Paese. È l’area Draghi, oggi, in Italia, ed è l’area Macron in Francia. È uno spazio che esiste. Non dare a questo spazio una casa e un tetto per mere ragioni di egocentrismo personale sarebbe folle e da irresponsabili. I prossimi mesi mostreranno chi è in grado di fare politica e chi invece vive di inspiegabili risentimenti, anche in questo centro riformista. Noi - conclude Renzi - ci siamo con umiltà e determinazione".