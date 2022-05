Il 12 giugno si vota nella città dell’Emilia-Romagna per il rinnovo del sindaco e per i cinque referendum sulla giustizia. Dopo la vittoria del 2017 si candida per un nuovo mandato l’attuale prima cittadina Patrizia Barbieri, sostenuta da Lega, Forza Italia e FdI. Il volto del centrosinistra è la consigliera regionale Katia Tarasconi. In totale sono 6 i candidati in campo in queste elezioni