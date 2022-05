Il leader pentastellato sulla richiesta che il presidente del Consiglio riferisca in Aula: "Chiederlo non è irrituale, è un dovere". Giovedì prossimo l'intervento in Senato e alla Camera

"Pace fatta? Stilettate a Draghi? Assolutamente no. Io ho posto questioni politiche con cui mi interrogo con il partito di maggioranza relativa in Parlamento e la popolazione italiana. Chiedere che Draghi venga in Parlamento non è irrituale, è un dovere". E' quanto ha detto Giuseppe Conte, spiegando la richiesta che il premier riferisca in Aula sulle posizioni dell'Italia nel conflitto ucraino (L'INCONTRO CON BIDEN - TUTTE LE NEWS SUL CONFLITTO LIVE).. "Non mi permetterei di dare stilettate al premier - ha detto Conte a Vespa - ho posto questioni politiche".