Von der Leyen: "La Russia è una minaccia all'ordine mondiale"

Mondo

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) continua a esprimere i suoi timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, che dal 4 marzo è sotto il controllo dei russi. “Nella centrale ci sono oltre 30 mila chilogrammi di uranio e plutonio arricchito e la Aiea non ha accesso all'impianto per verificare lo status di questo materiale”, ha dichiarato Rafael Mariano Grossi, direttore della Aiea