Draghi da Washington: "Ucraina ha bisogno di piano Marshall"

Mondo

Ucraina, come cambierà l'impegno italiano e le armi in arrivo

Il nostro Paese contribuirà al rafforzamento del fianco est della Nato, mentre sulla fornitura di armi il ministro della Difesa Guerini precisa: 'L'invio è finalizzato a consentire all'Ucraina di difendersi'. Secondo quanto si apprende, l'obiettivo è anche quello di dotarla di tecnologie che possano prevenire attacchi alle infrastrutture

Tra i Paesi che stanno rafforzando l’Ucraina c’è anche l’Italia. In un recente intervento, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (in foto) ha difeso questa scelta dicendo che “l'invio di armi è finalizzato a consentire all'Ucraina di difendersi e di difendere la propria popolazione dall'aggressione russa" e che le nuove forniture non costituiscono un innalzamento, bensì “la prosecuzione del nostro impegno”

Guerini ha anche affermato che l'Italia manderà truppe in Ungheria e Bulgaria nell’ambito di un rafforzamento del fianco sud est della Nato, dove il nostro Paese è già presente con una componente terrestre in Lettonia, una componente aerea in Romania e Islanda, e una componente navale nel Mediterraneo Orientale