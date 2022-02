Dopo la guerriglia dei giorni scorsi in maggioranza, il segretario dem ha ribadito il ruolo del Pd come perno della stabilità del governo. E sulle alleanze fissa un punto fermo: l'obiettivo per il 2023, con il banco di prova intermedio delle amministrative di primavera, è creare un'alleanza (la più larga possibile) fra progressisti, democratici e ambientalisti

Pd e M5S sempre più vicini. Enrico Letta frena sui referendum sulla giustizia promossi da Lega e radicali e mette il sigillo all'alleanza con il Movimento Cinque Stelle. Dopo la guerriglia dei giorni scorsi in maggioranza, che sul Milleproroghe è andata in ordine sparso, il segretario dem ha ribadito il ruolo del Pd come perno della stabilità del governo. L'occasione per fare il punto sui referendum è stata la direzione del Pd. Letta ha messo giù con nettezza la posizione del partito, anche se fra i dem non sono mancati i distinguo.