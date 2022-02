Roma, Carlo Calenda proclamato segretario nazionale di Azione

"Vorrei dire a Draghi che la sfida non è fare scelte popolari, ma far diventare popolari scelte giuste", ha aggiunto il neosegretario nel suo intervento conclusivo al primo Congresso del partito

Carlo Calenda è stato nominato per acclamazione segretario nazionale di Azione dai delegati del primo Congresso del partito.

Calenda: “Uno dei partiti con la migliore classe dirigente”

"Noi siamo uno dei partiti con la migliore classe dirigente di sempre: Azione non è solo Calenda", ha detto il neosegretario nel suo intervento conclusivo. "La politica - ha aggiunto - non è un posto dove si può stare solo se si ha competenza. Vorrei dire a Draghi che la sfida non è fare scelte popolari, ma far diventare popolari scelte giuste".

"Siamo nel campo di chi vuole la riforma delle istituzioni: non vanno bene due Camere che avranno gli stessi compiti. Noi siamo per il monocameralismo secco", ha proseguito Calenda. "Il federalismo al Sud non ha funzionato, perché il Sud non è stato capace di eleggere persone capaci e competenti - ha sostenuto il segretario appena eletto - Quando vado in Sicilia e mi chiedono del federalismo, dico: 'Eleggetevi politici decenti'. Quando non funzionano le Regioni devono essere commissariate: non è possibile che la sanità calabrese sia da Africa equatoriale".