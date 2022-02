L’arrivo a Montecitorio

Il giuramento del Presidente della Repubblica, come la sua elezione, avviene davanti al Parlamento riunito in seduta comune a Montecitorio, con la presenza dei delegati regionali che hanno partecipato al voto. Il programma prevede che intorno alle 15.10 il Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, vada prendere Mattarella al Quirinale per portarlo a Montecitorio su un’auto scortata dai Carabinieri in motocicletta. Nello stesso momento, la partenza di Mattarella sarà segnalata dai rintocchi della campana di Montecitorio. Arrivato alla Camera, Mattarella verrà accolto dal Presidente della Camera, Roberto Fico, e dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La campana, a questo punto, cesserà di suonare. Nell'atrio sarà schierato un reparto di Carabinieri, in grande uniforme. All'arrivo, il Presidente della Repubblica verrà salutato dai componenti del Consiglio di Presidenza del Senato e dell'Ufficio di Presidenza della Camera.