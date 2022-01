L’incontro notturno dei leader della coalizione ha dato al capo della Lega il mandato di votare una personalità di centrodestra. Meloni: "Le manfrine sull'elezione del Presidente certifica che con questo Parlamento è impossibile decidere". Tajani: "Governo non cade". La quinta chiama è prevista dalle 11, ma da oggi potrebbero diventare due al giorno Condividi

Il vertice notturno del centrodestra si è concluso con un mandato chiaro a Matteo Salvini: indicare un nome di area per provare la conta in Aula e dare una “spallata” alla corsa al Quirinale. Lo strappo potrebbe portare il centrosinistra a uscire dalla Camera per protesta e mettere in crisi la maggioranza di governo. La figura sarà scelta nel nuovo incontro tra i leader in programma alle 9 di mattina (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Il vertice notturno leggi anche Dal Pd no a Frattini e Casellati. Renzi: "Show indecoroso" “Oggi il centrodestra voterà”, ha detto Matteo Salvini al termine dell’incontro notturno. “Mi hanno dato mandato tutti a esplorare quale profilo può ottenere più consensi. Mi aspetto sviluppi risolutori e definitivi. Spero che Pd e M5s non votino più scheda bianca e si assumano le loro responsabilità”. I nomi sul piatto sembrano essere quelli già resi noti nei giorni scorsi: Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Ma tra le opzioni c'è anche il nome della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, considerata anzi la soluzione più probabile.

Meloni: “Con questo parlamento impossibile decidere” vedi anche I presidenti della Repubblica italiana Lo stallo insomma non sembra ancora risolto, e in mattinata è arrivato l’attacco di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha scritto su Twitter: "La desolazione delle manfrine sull'elezione del Presidente della Repubblica certifica 2 cose che FdI sostiene da sempre: con questo Parlamento è impossibile decidere qualsiasi cosa; se fossero stati gli italiani ad eleggere il Capo dello Stato lo avrebbero fatto in un giorno".

Tajani: "Vogliamo soluzioni condivise, il governo non cade" In mattinata ha parlato anche il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani: "Vogliamo eleggere un presidente della Repubblica in tempi rapidi. Vogliamo soluzioni condivise". Sul pericolo che una "spallata" possa far crollare la maggioranza che sostiene l'esecutivo di Mario Draghi l'ex presidente del Parlamento europeo ha assicurato che "il governo non c'entra" con la corsa al Colle e "non cadrà".