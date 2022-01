Pd, M5S e LeU tornano a riunirsi per trovare una quadra sul candidato da eleggere come capo dello Stato. Il segretario dem, intanto, si dice favorevole a procedere con due votazioni al giorno e critica il centrodestra. "Mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi" Condividi

Terminata ieri con un nulla di fatto anche la quarta votazione, le forze politiche tornano a riunirsi e a negoziare per decidere chi eleggere come prossimo presidente della Repubblica prima del quinto scrutinio, previsto alle 11 (LO SPECIALE - IL REGOLAMENTO - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Il segretario del partito democratico Enrico Letta, che finora aveva mantenuto uno spirito propositivo, sta cominciando a perdere la pazienza. “Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi [del centrodestra], siamo stati portati in giro per tre giorni”, ha detto. “L’impressione è che abbiano tentato di dividerci con idee fantasiose”. L’irritazione di Letta nascerebbe soprattutto da due circostanze: l’ipotesi che il leader leghista stia lavorando alla candidatura di Franco Frattini, che il Nazareno considera una “provocazione”, e la volontà del centrodestra di votare per la presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”, ha detto.

Gli incontri in programma approfondimento Presidente della Repubblica, i meme più belli sulle elezioni Proprio per decidere come reagire a questa ipotesi, i leader di Pd, M5S e LeU hanno fissato un nuovo incontro. Al vertice, che è in corso, partecipano anche i capigruppo delle tre forze politiche. Secondo quanto si apprende, si starebbe valutando se votare di nuovo scheda bianca o orientarsi su un nome alternativo. Dato che la riunione si sta prolungando più del previsto, l'assemblea dei grandi elettori del M5S è intanto iniziata senza Giuseppe Conte. In programma, alle 10.15, c'è poi la riunione congiunta dei capigruppo per valutare se passare a due votazioni al giorno. Letta ha già fatto sapere di essere favorevole a questa ipotesi. Alle 11 prenderà poi il via la quinta votazione.