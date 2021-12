1/5 ©Ansa

Dopo l'approvazione in Senato, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, approda oggi in aula alla Camera la manovra 'green' del governo Draghi, con investimenti in infrastrutture sostenibili e spinte alla transizione ecologica del mondo delle imprese. Previsto per domani il voto di fiducia. Nel testo, il rifinanziamento dei bonus energetici per l'edilizia, norme per la lotta agli incendi, il riassetto dei corsi d'acqua, il contrasto al cambiamento climatico

