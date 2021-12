Sky TG24 Live in, sondaggio Quorum/YouTrend: Draghi primo per Colle

3/7

Secondo il sondaggio, realizzato in occasione dell’evento Sky TG24 Live In Courmayeur, la caratteristica principale che dovrebbe avere il prossimo presidente della Repubblica è un grande prestigio internazionale (28%), oppure una lunga attività istituzionale (27%). Per il 20% degli intervistati non dovrebbe essere un personaggio né di destra né di sinistra, mentre il 12% vedrebbe bene qualcuno che non fosse un politico. Per il 3% dovrebbe essere un candidato che abbia l’appoggio del partito che vota solitamente. Il 10% non sa cosa rispondere

Quirinale, la corsa al Colle deve ancora iniziare