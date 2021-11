2/10 Quorum/YouTrend per Sky TG24

La ricerca ha poi chiesto, in relazione alla situazione economica, come gli intervistati pensano che andranno le cose il prossimo anno. Per il 37% miglioreranno, per il 32% rimarranno come sono adesso mentre per il 26% peggioreranno. Non si esprime il 5%. Numeri che mostrano un trend di crescita della fiducia degli italiani: secondo due sondaggi Ipsos comparabili, a ottobre 2020 e a maggio 2021 chi credeva che la situazione economica del Paese sarebbe migliorata erano rispettivamente solo il 17 e il 31%

