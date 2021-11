Pil, Confindustria: “Salirà del 6,3-6,4% nel 2021”. Preoccupa il virus

Confermato un forte rimbalzo della crescita. Il Centro studi di Confindustria alza le stime per quest’anno, rispetto a quanto previsto in ottobre. Ma spaventano la risalita dei contagi e si teme la mancanza di materie prime Condividi

In Italia è confermata una solida ripresa della crescita quest'anno ma all'orizzonte si addensano nubi per la mancanza di materie prime e per la risalita dei contagi da Covid in queste ultime settimane. "Grazie al robusto rimbalzo del terzo trimestre e ai dati migliorati per il primo, il 2021 potrebbe chiudersi con un Pil italiano a +6,3/6,4%, più di quanto previsto in ottobre", afferma il Centro Studi di Confindustria nella sua congiuntura flash di novembre, sottolineando che "si tornerebbe al livello pre-Covid nel primo trimestre 2022". Però Viale dell'Astronomia avverte anche che nel quarto trimestre si sta delineando "l'atteso rallentamento, per la scarsità di materie prime e semilavorati e la risalita dei contagi in Italia e in Europa, che fanno perdurare l'alta incertezza". Inoltre il caro energia "penalizza" imprese e famiglie, considerando che l'energia "conta per l'8,3% del paniere dei consumi", evidenzia il Csc, facendo da “freno". Pur essendo l'Italia un produttore non trascurabile di petrolio e gas, "risulta importato l'89% del petrolio, il 94% del gas, il 100% del carbone", fa notare il Csc.

Il caro-energia penalizza famiglie e imprese leggi anche Verso la neutralità energetica: l'idrogeno verde conviene? “Tra i principali Paesi europei, l'Italia è quello più esposto al rincaro del gas naturale", il cui prezzo mostra un balzo 430% nel corso di quest'anno. L'impatto dei maggiori costi energetici si scarica, anzitutto, sulle imprese industriali. Ma petrolio e gas naturale contano molto anche per il bilancio delle famiglie italiane e la maggiore spesa assorbe risorse che avrebbero potuto incanalare verso altri beni e servizi, frenando quindi la risalita dei consumi privati. L’industria frena, ma è in crescita La produzione industriale è cresciuta nel terzo trimestre a un ritmo più lento (+1,0%) rispetto ai primi due trimestri (+1,5% e +1,2%). Il rallentamento è riconducibile alle difficoltà dal lato dell'offerta: pesa anche in Italia la scarsità di alcuni input produttivi. Le prospettive però sono buone: in ottobre il Pmi manifatturiero si è confermato espansivo e in rialzo (61,1 punti), dopo la flessione dei mesi precedenti; a novembre sono cresciuti ordini e attese sulla produzione.

I servizi restano in recupero vedi anche Prezzi in aumento, non solo bollette: tutti i rincari La fiducia delle imprese di servizi ha retto a novembre, con buone attese sugli ordini, mentre il Pmi ha iniziato il quarto trimestre in calo, sebbene sopra i 50 punti. Una frenata fisiologica: la risalita del settore dovrebbe proseguire, con qualche ombra. Non si sono avuti altri blocchi nei servizi ma l'incertezza per la nuova ondata epidemica potrebbe frenare i flussi turistici, dopo il recupero fino a settembre (-19% i viaggi di stranieri in Italia rispetto al 2019, da oltre -80% a maggio). Occupati in risalita Si conferma l'andamento positivo nel 2021: il numero di occupati, dopo il minimo nel primo trimestre, ha recuperato più di metà della caduta fino a settembre. Mentre i dipendenti sono quasi ai livelli pre-pandemia (-62mila unità i permanenti, -14mila i temporanei), il calo dei lavoratori indipendenti non si è ancora arrestato (-312 mila). Da gennaio a ottobre, le attivazioni nette sono state circa 600mila, quasi 500mila in più rispetto al 2020 e oltre 190mila in più rispetto al 2019.