Forza Nuova, si valuta lo scioglimento: le ipotesi del governo

Dopo l'attacco alla sede della Cgil a Roma, altre azioni contro il sindacato e l'arresto, tra gli altri, del leader nazionale e di quello romano di Forza Nuova, si valuta lo scioglimento del partito di estrema destra. Il Pd ha presentato una mozione per chiedere al governo di "sciogliere Forza Nuova e le altre formazioni che si richiamano al fascismo", ottenendo il sì del M5s. Contrario l'intero arco del centrodestra che ha rilanciato proponendo un'altra mozione "contro tutte le realtà eversive". Intanto il presidente del Consiglio Mario Draghi è andato nella sede della Cgil per portare la solidarietà del governo dopo l'assalto dei giorni scorsi e confermare al segretario generale del sindacato che l'esecutivo discuterà sulla risoluzione di FN.

Meloni contro mozione Pd: "Vogliono farci fuori" leggi anche Scontri a Roma, aperte due inchieste. Sequestrato sito web Forza Nuova Per Giorgia Meloni "il vero intento del Pd" con la mozione per sciogliere tutti i partiti con richiami al fascismo "è far fuori Fdi, il primo partito italiano" e, per questo, ha proposto che i dem votino anche la mozione del centro-destra. La replica del centrosinistra: "Non faccia la vittima". Intanto è stato messo sotto sequestro il sito web di Forza Nuova e sono stati aperti due fascicoli di indagine sugli scontri avvenuti sabato nel cuore della Capitale. Uno riguarda gli organizzatori del raid nella storica sede della Cgil e l'eventuale regia dei tafferugli avvenuti anche a poca distanza da Palazzo Chigi, l'altra su chi ha materialmente partecipato alle azioni di violenza, dichiarando anche di voler "occupare il Parlamento", in cui sono rimasti feriti 38 appartenenti alle forze dell'ordine.

Draghi nella sede della Cgil leggi anche Manifestazione no Green pass, mozione Pd per sciogliere Forza Nuova Prima di entrare nella sede dov'è ancora evidente, tra le bandiere del sindacato, la devastazione portata nell'assalto di sabato notte, Mario Draghi ha abbracciato il segretario della Cgil Maurizio Landini per testomoniargli una vicinanza concreta. Il presidente del Consiglio ha ascoltato la richiesta, che sarà rilanciata sabato dal palco di una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma, di "sciogliere le forze politiche che si richiamano al fascismo, come prevede la Costituzione". E a Landini ha spiegato che il governo ne discuterà. È in corso, spiegano a Palazzo Chigi, un approfondimento giuridico sulla opportunità di scioglimento di formazioni, come Forza Nuova, che fanno uso della violenza. Una valutazione che sembra però slegata dalla mozione, osteggiata dal centrodestra, presentata dal Pd.