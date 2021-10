1/6 ©Ansa

Chiusi alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, i seggi per le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali in oltre mille comuni italiani. Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna sono tra le principali città in cui i cittadini sono andati a votare per il nuovo sindaco. Se le previsioni venissero confermate, in tutti e cinque i grandi centri urbani, sarebbe il centrosinistra a vincere. Ecco i risultati degli instant poll, aggiornati alle ore 15, elaborati da YouTrend/Quorum per Sky TG24

GUARDA IL VIDEO: Elezioni comunali 2021, tutto quello che c'è da sapere