Urne chiuse a Bologna per le elezioni amministrative. I cittadini hanno votato domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre (fino alle ore 15), per eleggere il nuovo sindaco della città e il consiglio comunale (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - IL SITO DEL GOVERNO). Sono 8 i candidati che si contendono la poltrona di primo cittadino a Palazzo d'Accursio (CHI SONO I CANDIDATI A BOLOGNA). L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e il 18 ottobre. Dal momento della chiusura dei seggi è iniziato lo scrutinio, al momento in corso. Secondo gli instant poll elaborati da Quorum YouTrend per Sky TG24, il candidato Matteo Lepore (centrosinistra-M5s) raggiunge una forchetta del 59-63%, seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 31-35%. (I RISULTATI IN DIRETTA).