Il 3 e il 4 ottobre si vota per le elezioni amministrative in molti comuni italiani e per le regionali in Calabria. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Per lavoratori, studenti e persone che vivono fuori dalla loro città di residenza sono previsti sconti sui prezzi dei treni per rientrare e recarsi alle urne: ecco tutto quello che c’è da sapere

