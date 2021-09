Confindustria, oggi il discorso di Mario Draghi all’assemblea

Il presidente del Consiglio Mario Draghi interviene oggi all'assemblea di Confindustria, in programma dalle 10.30 al Palazzo dello Sport di Roma. Lo conferma Palazzo Chigi in una nota. Nel discorso, Draghi potrebbe toccare i temi dell’aumento delle bollette e del green pass per i lavoratori.

Presente anche Giorgetti

All'assemblea per il governo sarà presente anche il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che però ha scelto, viene spiegato, di non parlare per rispetto nei confronti del premier che per la prima volta interviene davanti alla platea degli industriali. Tra Draghi e Giorgetti, fa trapelare lo staff del ministro, c'è del resto identità di vedute e obiettivi e non ci sarebbe per il ministro dello Sviluppo economico nulla da aggiungere al discorso del presidente del Consiglio.