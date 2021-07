1/12 ©Ansa

Con l’aumento dei casi, il governo per il nuovo decreto anti-Covid attende indicazioni dal Cts e dalla cabina di regia di mercoledì, stessa giornata in cui dovrebbe tenersi anche il Consiglio dei ministri, previsto in ogni caso entro la fine della settimana. Da decidere come muoversi con la campagna vaccinale e sulle modalità di utilizzo del green pass, che potrebbe diventare necessario per accedere a discoteche, ristoranti al chiuso, stadi, piscine, palestre, concerti e viaggi in treno o aereo. Ma gli schieramenti politici sono divisi: ecco le varie posizioni

Vaccini Covid, le iniziative per accelerare le somministrazioni