Secondo il ministro degli Esteri, a Lussemburgo per il Consiglio europeo, sarebbe un modo per rassicurare "i turisti che vorranno venire nel nostro Paese, che devono potersi godere l'Italia e le vacanze con pienezza"

Lasciando il Consiglio europeo a Lussemburgo, anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha voluto commentare il possibile stop all'uso della mascherina all'aperto (LA DECISIONE DEL CTS). Eliminare l'obbligo "sarebbe un grande segnale a tutta l'Europa, per dire che l'Italia vuole essere protagonista di questa nuova fase", ha detto. Si tratta di "un momento fondamentale per la ripartenza. Ci sono Paesi come Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio" che già hanno l'ok allo stop, e "la Spagna lo farà tra poco. L'Italia non può essere da meno", ha sottolineato (GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID - VACCINAZIONI, LA SITUAZIONE IN ITALIA).