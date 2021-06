4/9

BOLOGNA - Per il centrosinistra in lizza Matteo Lepore, assessore dem a Palazzo d'Accursio, e Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro iscritta nelle file di Italia Viva, in corsa da indipendente. Il primo ha ottenuto il sostegno del suo partito, di buona parte della sinistra e del M5s. Il centrodestra non ha ancora definito il candidato. Sui nomi, solo indiscrezioni: Roberto Mugavero, padre delle edizioni Minerva, o Fabio Battistini, imprenditore di area cattolica. C’è anche un altro nome vicino a Fi: Ilaria Giorgetti, ex consigliera del quartiere Santo Stefano

