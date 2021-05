Cercasi candidato/candidata sindaco certo, credibile, competente. Mai come prima d’ora la ricerca dei candidati per le prossime amministrative d’autunno – sarà in una data da decidere tra metà settembre e metà ottobre – è difficile, complicata, in poche parole una missione quasi impossibile per le forze politiche. Una ricerca che sta mettendo in evidenza le contraddizioni delle dinamiche interne ai partiti e alle coalizioni o possibili alleanze. In pochi casi e in poche realtà il candidato è già certo e sicuro. Per il resto l’incertezza regna sovrana un po’ ovunque. Eppure il governo delle grandi città – l’amministrazione del territorio – dovrebbe essere di grande interesse per le forze politiche che governano o puntano a governare un Paese.

Roma, Milano, Napoli: il rebus dei partiti

Ecco una breve sintesi sullo stato dell’arte di alcune delle sfide più grandi. Partiamo da Roma, la capitale d’Italia. Al momento la sindaca uscente, Virginia Raggi del M5S si è ricandidata, ricevendo il sostegno da parte dei pentastellati, a partire dal ministro Luigi Di Maio e dell’ex premier Giuseppe Conte, ancora leader soltanto in pectore del Movimento. Nonostante la stampa internazionale abbia dedicato diversi articoli evidenziando l’incuria, la disorganizzazione, l’inefficienza di una parte dei servizi pubblici la sindaca punta al bis. Nel Pd – dopo la mancata candidatura di Zingaretti – considerato una carta vincente grazie ai risultati da governatore – è entrato ufficialmente in corsa Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia del governo Conte 2. Gualtieri parteciperà alle primarie volute dal segretario Enrico Letta a fine giugno. Porterà in dote la conoscenza economica maturata a Bruxelles - dove presiedeva la commissione per i problemi economici e monetarie dell'Europarlamento - che potrebbe rivelarsi importante nella progettazione e utilizzo sul territorio delle risorse del PNRR (SPECIALE). Da mesi in campo è Carlo Calenda, di “Azione” piccola formazione nata dopo la breve iscrizione al Pd dell’ex ministro dello Sviluppo economico. Da mesi in giro per i quartieri romani, accusa il Pd di essere succube del M5s e che Roma sia una delle città peggio amministrate in Europa. A Roma la prova del nove sarà con il ballottaggio, che molti danno per certo. Chi sosterrà chi? Il politically correct obbliga per ora il Pd a non parlare troppo male di Raggi e viceversa, anche se non mancano gli affondi reciproci. Certo è che le posizioni non sono chiare e che la difficile opera di tessitura per un’alleanza Pd-M5s su scala nazionale rischia di incrinarsi proprio nella città “caput mondi”.