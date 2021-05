Elezioni, centrodestra: nessuna intesa sui candidati per grandi città

“Sul tavolo ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente. Proprio per questo ci sarà un altro vertice a breve, dopo alcuni approfondimenti sugli aspiranti sindaci più interessanti", si legge in una nota congiunta diramata al termine dell'incontro tra i leader dei partiti

Nessuna intesa definitiva è stata raggiunta durante il vertice tra i leader del centrodestra sui candidati da presentare per le prossime elezioni nelle grandi città. All'incontro, che si è svolto nella sede del gruppo della Lega alla Camera, oltre al leader della Lega, Matteo Salvini, erano presenti per Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida, per Forza Italia, Antonio Tajani e Licia Ronzulli, Maurizio Lupi per Noi con l'Italia, Antonio De Poli e Lorenzo Cesa per l'Udc, per Cambiamo, Giovanni Toti e il senatore Gaetano Quagliariello.