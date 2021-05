Elezioni Roma, Gasparri: "Io candidato? Decide vertice centrodestra"

Il senatore di Forza Italia ha spiegato che a decidere saranno "i leader della coalizione. Io non parteciperò a quella riunione, per lasciarli liberi di discutere. Decidano quello che vogliono, non ci si autocandida"

Maurizio Gasparri ha commentato le voci su una sua eventuale candidatura a sindaco di Roma per il Centrodestra (LA SCELTA DEI CANDIDATI - LA RIUNIONE) nelle prossime elezioni amministrative spiegando che "oggi si riuniranno i leader della coalizione, io non parteciperò a quella riunione, per lasciarli liberi di discutere. Decidano quello che vogliono, non ci si autocandida".