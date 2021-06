Elezioni Roma, domenica primarie centrosinistra per scelta candidato

Si terranno domenica 20 giugno, a Roma, le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco da presentare alle prossime elezioni nella Capitale. Sono sette i nomi in lista, cinque uomini e due donne: si tratta di Roberto Gualtieri, Stefano Fassina, Giovanni Caudo, Cristina Grancio, Imma Battaglia, Tobia Zevi e Paolo Ciani. Dalle 8 alle 21, potranno votare tutti i cittadini maggiorenni residenti a Roma dai 16 anni in su e tutti gli stranieri regolarmente residenti in città. Il voto si potrà esprimere fisicamente nei 190 gazebo allestiti nella Capitale oppure online, previa una procedura di pre registrazione. Per votare bisognerà effettuare un versamento minimo di 2 euro. Domenica, inoltre, si sceglieranno i nomi anche dei candidati presidente di tutti i municipi, ad eccezione del II e del VII.