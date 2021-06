Comunali Roma, Enrico Michetti il candidato del centrodestra

"Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco", dichiara Matteo Salvini

Enrico Michetti sarà il candidato sindaco del centrodestra a Roma mentre il magistrato Simonetta Matone correrà come vicesindaco. E' l'accordo chiuso al vertice del centrodestra che si è tenuto nel pomeriggio di oggi per decidere le candidature alle amministrative di ottobre. Presenti Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Lupi, Gaetano Quagliariello e Vittorio Sgarbi.

Le parole di Matteo Salvini

"Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco", dichiara il segretario della Lega Matteo Salvini, aggiungendo che "Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria".