Enrico Michetti è il candidato sindaco del centrodestra a Roma. Dopo mesi di totonomi e attriti interni, i tre partiti sono riusciti a trovare la quadra sul nome del professore di diritto pubblico e dell'innovazione amministrativa all'Università di Cassino, in provincia di Frosinone. L'accordo prevede la candidatura di Michetti in ticket con il magistrato Simonetta Matone che sarà vice-sindaco. Michetti è anche avvocato e imprenditore. Il suo studio legale è in via Giovanni Nicotera a Roma dove ha sede legale anche la “Fondazione Gazzetta Amministrativa”, piattaforma online che si occupa di pubblica amministrazione di cui Michetti è fondatore e presidente. Nella capitale il candidato del centrodestra è diventato noto soprattutto per i suoi interventi quotidiani in diretta all' emittente radiofonica Radio Radio dove il professore commenta fatti di attualità. Nel corso della sua attività professionale ha affiancato molti sindaci di centrodestra, non a caso la sua candidatura è stata proposta dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che ha dichiarato: "Sono le persone che abbiamo scelto per fare rinascere la Capitale dopo il disastro di Virginia Raggi. Noi abbiamo scelto dei professionisti in assoluto più competenti in materie giuridiche, due straordinari professionisti che parlano ai cittadini e sono competenti".