Elezioni Comunali Torino 2021, Damilano è candidato del centrodestra

Salvini: "Piena sintonia nel Centrodestra"

"Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria". Lo dichiara il segretario della Lega Nord Matteo Salvini.

L'annuncio di Damilano a dicembre

Paolo Damilano a dicembre 2020 aveva sciolto le riserve e aveva annunciato la sua candidatura a sindaco di Torino in area centrodestra. "Ho deciso di mettermi al servizio della nostra Torino e di candidarmi a sindaco con un progetto civico e con una squadra che cresce di giorno in giorno e aperta a chi crede nel futuro e nel cambiamento. Una sfida da cittadino per la sua città, per restituire a Torino, la nostra Torino, quanto ho ricevuto in questi anni".