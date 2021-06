Elezioni Roma, Gualtieri: “Se vinco nessuno del M5S in giunta”

"No, io non vedo spazi per apparentamenti”, ha detto Roberto Gualtieri, deputato Pd e candidato dem alle primarie di centrosinistra per la corsa al Campidoglio, che, intervenuto a RaiNews 24, ha risposto a una domanda in merito alla possibilità, in caso di una sua vittoria, di fare entrare membri del Movimento 5 Stelle nella sua giunta.

Gualtieri: “Ci rivolgeremo a tutti i romani”

“Noi andremo al ballottaggio – Ha aggiunto Gualtieri – Ci rivolgeremo a tutti i romani e anche agli elettori di Virginia Raggi anche perché hanno creduto a delle promesse, a dei progetti anche condivisibili, ma mai realizzati".

"Intanto c'è un grande esercizio di critica delle primarie da parte di tutti i partiti che non le fanno e non si pongono il problema di chiedere ai cittadini di scegliere il candidato sindaco. È chiaro che dopo l'esperienza del Covid, in cui non si è più usciti, non si poteva immaginare di avere risultati di altre epoche", ha proseguito Gualtieri riferendosi alla scarsa affluenza alle primarie a Torino. "Noi siamo fiduciosi faremo meglio. E avremo un ottimo risultato di partecipazione e saremo stati l'unica coalizione che avrà coinvolto decine e migliaia di cittadini fin dall'inizio". "Io dialogo con tutti gli avversari. Calenda ha scelto di essere un avversario del centrosinistra, non partecipando alle primarie. È stata una sua scelta che rispetto. Chiederemo ai suoi elettori il voto per il ballottaggio", ha concluso Gualtieri.