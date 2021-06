Gualtieri: “Roma a pezzi, questa amministrazione ha fallito”. VIDEO

“Le primarie saranno una bellissima giornata di partecipazione – ha continuato - il 20 giugno si voterà tutto il giorno, anche online. I candidati sono tutte figure di ottima qualità. Noi siamo così. Chiediamo ai cittadini di partecipare non solo per scegliere ma anche per dire: noi ci siamo e vogliamo concorrere in questa grande battaglia. Una città come Roma si governa con una partecipazione larga. Le primarie servono anche a costruire una grande alleanza civica. Quando arrivo in posto e vedo l’erba tagliata so già che se ne sono occupati i cittadini. I romani fanno tutto da soli” infatti mi dicono: ‘il Comune non fa nulla’”.

"Caro Gualtieri – ha risposto Carlo Calenda , leader di Azione e candidato sindaco a Roma - credo tu faccia un po' di confusione sul concetto di democrazia. Non sei tu ad autorizzare il voto dei cittadini di centro sinistra. Voteranno alle elezioni chi riterranno più adeguato a governare Roma. Continui a non parlare dei nodi veri, Su Ama, Atac, impianti per rifiuti, da ministro non hai fatto nulla per Roma, da candidato parli solo di tavoli e primarie. Aggiungo che non chiarisci il rapporto con i 5S sia sul ballottaggio, sia in caso di vittoria se farai o meno la giunta con loro come è accaduto in Regione. Basta ciance".

“ Calenda a Roma ha deciso di non partecipare alle primarie”, ha sottolineato Gualtieri. “Una cosa incomprensibile. Lui vuole essere votato dal centrosinistra, però non vuole partecipare alle primarie con cui il centrosinistra sceglie il candidato. Vuole quindi candidarsi contro il candidato di centrosinistra. Favorendo così la Raggi. Quindi è una posizione politica che spiace ma che gli elettori di centrosinistra hanno capito benissimo, e lo vediamoanche dai dati. Vicenda comprensibile ma che si commenta da sé".

Sul centrodestra: “D’accordo per dividere cariche, ma il sindaco è uno”

In merito alla scelta dei candidati a sindaco di Roma per il centrodestra, Gualtieri ha dichiarato che “mi sembra di capire che si sono messi d’accordo dividendo le cariche. Anche se in realtà il sindaco è uno”. Hanno scelto una persona – ha proseguito - “per partito, con questi ticket. Colpisce il fatto che il centrosinistra scelga il candidato sindaco con le primarie e per il centrodestra decidono Salvini e Meloni. Hanno scelto queste figure, che non conosco. Ho fatto in bocca al lupo ma i romani ricordano bene cosa ha fatto su Roma la Lega di Salvini e i disastri della destra di Alemanno”

Sul Recovery: “Svariati miliardi a città se pronti con progetti”

Sui soldi che arriveranno Roma con il Recovery, Gualtieri ha affermato: “Ci sono 500 milioni per il turismo, ci sono i soldi per le metro e tramvie, che noi abbiamo salvato con un intervento last minute, poi ci sono svariati miliardi che potranno arrivare se Roma si farà trovare pronta con i progetti. Se Roma avrà una efficienza nella presentazione dei progetti e un dialogo con il Governo, non do ancora un numero ma lo darò a breve, potremo avere diversi miliardi di investimenti in pochi anni”.