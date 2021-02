La leader di Fratelli d’Italia su un esecutivo guidato da Mario Draghi e l’ipotesi astensione: “Sul voto è una valutazione che faremo alla fine dopo aver visto la squadra e il programma. Curioso e superficiale parlare di governo di migliori senza conoscere chi farà il ministro”. Poi sulla spaccatura del M5s: “Di Battista ha preso una posizione che rispetto, ma non penso che saranno molti i coraggiosi tra i Cinque Stelle a lasciare la maggioranza” Condividi:

"Non abbiamo mai avuto grandi dubbi, non abbiamo mai preso in considerazione l'ipotesi di sostenere questo governo. In democrazia i migliori sono quelli che sceglie la gente: curioso e superficiale parlare di governo di migliori senza conoscere chi farà il ministro". Così Giorgia Meloni, ospite a Sky TG24, commenta gli sviluppi della crisi di governo e l’ipotesi sempre più probabile di un governo guidato da Mario Draghi (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - TOTOMINISTRI). E sull’addio di Alessandro Di Battista al M5s dopo il voto su Rousseau, la leader di Fratelli d’Italia osserva: "Con un quesito comprensibile al genere umano e non surreale avrebbe potuto vincere il no. Di Battista ha preso una posizione che rispetto. Poi i Cinque Stelle si sono alleati con tutti, tranne che con noi, ma perché non l'abbiamo voluto noi".

“Sul voto valuteremo dopo aver visto squadra e programma” vedi anche Governo Draghi: chi sono i possibili ministri del suo esecutivo Alla domanda su cosa potrebbe spingerla a cambiare idea o a optare per l’astensione, Meloni ricorda che è da sempre contraria ai governi tecnici e spiega: "Sul voto è una valutazione che faremo alla fine dopo aver visto la squadra e il programma. Non sappiamo nulla. Siamo inebriati ma sul nulla". E sull’incontro fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi avvenuto a Roma nei giorni scorsi dice: "È normale e anzi giusto che Salvini e Berlusconi si vedano per discutere come stare nella nuova maggioranza".

“Non credo che i fuoriusciti dal M5s saranno tanti” vedi anche M5s a rischio scissione? Una decina di parlamentari verso no a Draghi Poi commentando l'ipotesi che le spaccature interne ai Cinque Stelle possano mettere in crisi i numeri del nuovo governo Draghi, la leader di Fratelli d’Italia osserva: "Se ci saranno possiamo lavorare insieme all'opposizione, ma non penso che saranno molti i coraggiosi tra i Cinque Stelle a lasciare la maggioranza". E sulle commissioni di Garanzia aggiunge: "Per quanto possa sembrare incomprensibile ai più, quella delle presidenze delle commissioni di Garanzia a noi, è un tema che non ci siamo posti. Non faccio scelte sulla base delle poltrone che porto a casa. Alcune presidenze vanno all'opposizione per una tenuta istituzionale, ma è un fatto nuovo, e valuteremo. Ma non è quello che mi interessa ora".