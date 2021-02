Il nome dell’ex presidente della Bce come possibile premier di un governo “tecnico” potrebbe dividere il Movimento 5 Stelle. Il capo politico Vito Crimi ha annunciato parere contrario. Sulla stessa linea si sono esposti altri esponenti, da Fraccaro a Lombardi, da Taverna a Lezzi. Ma non è esclusa una rottura interna di coloro che sarebbero propensi a schierarsi con Draghi

Il nome di Mario Draghi ( CHI È - LA FOTOSTORIA ), premier incaricato da Mattarella di formare un nuovo governo ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ), divide le varie anime del Movimento 5 Stelle. Il capo politico M5S Vito Crimi, con un post su Fb, ha dettato la linea ufficiale: "Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile sarebbe stato un governo politico. Pertanto non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario Draghi. Una tale tipologia di esecutivi è già stata adottata in passato, con conseguenze estremamente negative per i cittadini italiani", ha sottolineato. Se il M5S votasse compatto al Senato contro Draghi, l’ex governatore della Bce non avrebbe la maggioranza visto che i voti favorevoli si fermerebbero poco sopra quota 140. Ma le parole di Crimi hanno di fatto diviso i suoi, con una possibile rottura interna tra coloro che vogliono seguire la linea Crimi e altri che invece sarebbe propensi a schierarsi con l’ex presidente della Bce ( LE FOTO DELLA GIORNATA DI DRAGHI - LE IPOTESI SULLA SQUADRA DI GOVERNO - CHI SOSTIENE DRAGHI E CHI È CONTRO )

La senatrice del MoVimento 5 Stelle Paola Taverna, vice presidente del Senato, ha ribadito: “Non voteremo un governo tecnico guidato da Mario Draghi. A questo punto, riteniamo che l'unica strada giusta sia quella delle elezioni anticipate”. Anche la senatrice Barbara Lezzi ha detto che "è sufficiente ripercorrere le dichiarazioni delle ultime settimane per individuare chi ha invocato Draghi. Si tratta di Renzi, Berlusconi e Salvini. Il M5s non voterà la fiducia a Draghi".

Nelle prossime ore è attesa l'assemblea congiunta convocata sulla crisi di governo. Con una parte dei parlamentari che potrebbe essere pronta ad un via libera. Finora, a parlare, sono solo gli anti-Draghi. "Se qualcuno cerca scuse per manovre lacrime e sangue non troverà il nostro appoggio", sottolinea il ministro uscente Fabiana Dadone. "Abbiamo detto che il M5S avrebbe sostenuto solo un esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Su questo, con coerenza, andremo fino in fondo", aggiunge Riccardo Fraccaro accompagnato dai "no" a Draghi che giungono da Roberta Lombardi, Michele Gubitosa o Luigi Gallo. Altri, come il senatore Elio Lannutti, seguendo la linea Di Battista, avevano già manifestato la loro contrarietà.

Ruocco: “Bisogna pesare bene le parole”

La deputata del M5s, Carla Ruocco, ha detto che “bisogna lavorare senza sosta e a testa bassa. Di responsabilità, finora, ne abbiamo avuta tanta. Il Presidente della Repubblica in maniera molto saggia ha detto delle parole ben pesate e anche noi dobbiamo pesare bene le parole. Su come voterà il M5s non mi esprimo”. Poco dopo Ruocco, presidente della Commissione banche, ha detto che: “Bisogna lasciare lavorare il Presidente della Repubblica e nel rispetto attenderei queste ore per ascoltare cosa dirà anche Draghi". Rispetto alla possibilità che il M5s possa consultare la base per decidere come votare rispetto ad un governo istituzionale dice: "Questo lo vedremo nelle prossime ore: ora non siamo in grado di rispondere".

L’addio di Carelli

Già ieri era arrivato l’addio del deputato Emilio Carelli al M5s, che ha spiegato i motivi del suo gesto: "Mi sono scontrato su certi dogmi. Serve più lungimiranza. Ho provato a dirlo, ma parlavo al muro. Di Maio è la persona più affidabile e preparata del Movimento". Intorno a lui, invece, ci sono "troppi incompetenti”, secondo Carelli. Alla fiducia a un esecutivo guidato da Draghi, "naturalmente, per senso di responsabilità nei confronti del Paese, voteremo sì. È chiaro che attendiamo di vedere la squadra dei ministri e il programma di governo". L'addio è il preludio a un'iniziativa politica: "Voglio dar vita a un progetto politico di centro", "questo però non vuol dire non condividere più i valori del Movimento. Io ci credo ancora, sono i miei valori. Il problema è che sono stati disattesi". Il parlamentare descrive quindi il nuovo progetto politico moderato: “Vorrei aprire uno spazio nel centro moderato, una casa europeista”.