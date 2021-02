Alle 12 l’ex presidente della Bce incontra il presidente della Repubblica per ricevere l’incarico di formare un nuovo esecutivo. Nel frattempo prosegue il dialogo all’interno delle forze politiche per stabilire la linea su un eventuale sostegno al governo tecnico

La maggioranza giallo-rossa non ce l’ha fatta, ed è il turno di Mario Draghi (CHI È). Dopo che il presidente della Camera Roberto Fico ieri ha riferito al Quirinale spiegando di non aver “registrato unanime disponibilità" per continuare con le forze politiche che sostenevano in Conte bis, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato oggi al Quirinale l’ex presidente della Bce (GLI AGGIORNAMENTI SULLA CRISI DI GOVERNO - LO SPECIALE).