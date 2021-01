Renzi attacca su "Sblocca cantieri": ecco i 58 senza commissario

2/14 ©Ansa

Sono 58 le opere che Palazzo Chigi vorrebbe commissariare per accelerarne la realizzazione, in linea con quanto previsto dal decreto Sblocca Cantieri. L'elenco è contenuto nelle 31 pagine dell'atto numero 236 del 2020, ora al vaglio di Camera e Senato. Il documento non fa i nomi dei commissari poiché prima che siano individuati si attende il via libera del Parlamento

Crisi governo, cosa succede ora: i possibili scenari