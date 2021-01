Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accettato le dimissioni delle ministre di Italia viva Elena Bonetti e Teresa Bellanova, e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, annunciate da Matteo Renzi in conferenza stampa. "Mi sono state comunicate attraverso una comunicazione via mail", ha spiegato il premier al Consiglio dei ministri riunitosi la sera del 13 gennaio per approvare le nuove misure anti-Covid. "Purtroppo questa sera Iv si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo", avrebbe detto Conte agli altri membri dell'esecutivo. (GLI AGGIORNAMENTI). A quanto si apprende, Conte ha aperto il Cdm dicendosi "sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i vostri pensieri, per il notevole danno che si sta producendo per il nostro Paese nel pieno di una pandemia e di una prova durissima che il Paese sta attraversando". Il premier ha annunciato di aver accettato le dimissioni delle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova, e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, e ha spiegato che queste "mi sono state comunicate attraverso una comunicazione via mail" (CRISI DI GOVERNO, I POSSIBILI SCENARI).