L'esponente del Pd ha dichiarato: “Sarebbe una bella notizia che Berlusconi tornasse leader del centrodestra". Poi auspica per la prossima legislatura una convergenza delle forze liberali, democratiche ed europeiste. Mentre sul M5S: "Deve trasformarsi in una forza più consapevole di governo". "Conte un ottimo presidente del Consiglio", ha aggiunto

"Penso che adesso ci sia grandissima sofferenza, il governo si deve far carico dell'emergenza, dei vaccini, noi siamo un governo che mette al primo posto la solidarietà, poi si parlerà, se se ne dovrà parlare, di riassetto, ma è una cosa che viene dopo l'emergenza". A dirlo è Goffredo Bettini, esponente del Pd, intervistato a "L'Ospite", l'appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky TG24.

"Senza Conte non ci sarebbe stata salvezza dell'Italia" leggi anche Von der Leyen: “Italia può reinventarsi. Riforme giuste per ripartire" "C'è stato un accordo sullo scostamento, c'è stato un segnale di disponibilità della politica, i conflitti sono negativi e ripugnanti per i cittadini. Quando dico 'dopo l'emergenza' dico che bisogna pensare alle situazioni economiche e sociali e all'emergenza sanitaria, poi avremo il tempo di una ripartenza". Bettini, che più volte ha posto l'esigenza di un nuovo assetto del governo, chiarisce: "Mi piace chiamarla ripartenza, non rimpasto, perché abbiamo superato mesi terribili, Conte è stato molto bravo, senza di lui non ci sarebbe stata la salvezza dell'Italia ma finita l'emergenza si deve guardare di più alla prospettiva". E con riferimento a un possibile ingresso dei segretari nel governo, risponde: "In questa ripartenza nessuno deve fare un passo indietro ma tutti in passo in avanti, a partire dai leader dei partiti della coalizione. Ma questo è un auspicio, non è un toto nomi".

“Bella notizia se Berlusconi torna leader cdx" approfondimento La politica italiana e la seconda ondata della pandemia “Sarebbe una bella notizia che Berlusconi tornasse leader del centrodestra, che è diviso tra un’anima liberale e democratica e un’anima illiberale non democratica, una europeista e una sovranista - ha spiegato Bettini - Spero che quella europeista possa prevalere, ma non sono ottimista. In questa legislatura non ci sono le condizioni perché entri nella maggioranza, vediamo la possibilità di una collaborazione in Parlamento”. “Io penso che nello schema politico delle prossime elezioni - ha poi puntualizzato - sarebbe bello avere queste anime liberali in campo che, in uno schema proporzionale, possono trovare uno schema per governare per il bene del Paese”.

"M5S deve essere forza di governo" approfondimento M5S, Casaleggio rilancia il nuovo Rousseau autofinanziato Bettini affronta poi la crisi del Movimento 5 Stelle. “Non credo che sia un interesse per la stabilità del governo e per la democrazia italiana che il M5S diventi irrilevante. Deve trasformarsi in una forza più consapevole di governo, che non perda la sua spinta innovativa, di conflitto, che però porti tutto questo in una cultura di governo”.

"Conte ottimo presidente del Consiglio" leggi anche Calabria, Guido Longo è il nuovo commissario alla Sanità Quanto al premier, l'esponente Pd spiega: "Stimo Conte, è un uomo di sintesi, di compromesso spesso alto, è un ottimo presidente del Consiglio e penso che mantenere un profilo istituzionale per lui sia un vantaggio. Se anche la stima ottenuta presso i cittadini vorrà utilizzarla sul piano politico spetta a lui decidere, se lo farà non penso avra' risultati magri come e' successo ad altri". Ma per l'esponente dem il premier "ha la capacità di fare una esperienza politica ma penso sia meglio che mantenga questo ruolo istituzionale di sintesi".

"Prossimo presidente repubblica abbia gran sostegno" leggi anche Giornata contro violenza sulle donne, Mattarella: emergenza pubblica “Il presidente c’è ed è un grande presidente della Repubblica - ha poi dichiarato rispondendo a una domanda sulle future elezioni presidenziali - Se si dovesse verificare la necessità di eleggere un nuovo presidente che non sia Mattarella, per me serve un’ampia platea democratica che lo sostenga. Il sostegno deve venire dal campo europeista, liberale, democratico che può dare certezze al Paese”.