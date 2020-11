"Mancano 175mila euro all'appello", spiega il figlio del co-fondatore del Movimento Gianroberto. Il piano per per il 2020-21 prevede un invito alle donazioni, nuovi servizi sul territorio e il lancio della funzione "mi fido" per valutare il lavoro di portavoce e attivisti

Il M5s e Rousseau ripartono dopo gli Stati Generali, ma le divisioni rimangono. E Rousseau, nel caso in cui l'accordo di programma che si dovrà stabilire tra le due associazioni, quella Movimento e quella della piattaforma, non fosse sufficiente a garantire la sua operatività, inizia a predisporre un percorso di autonomia, una serie di attività che gli garantiscano l'"autofinanziamento". "Mancano 175mila euro all'appello", spiega Davide Casaleggio lanciando il piano per il 2020-21, che avverrà anche grazie a un'incentivazione delle donazioni, all’avvio di nuovi servizi sul territorio e per la comunità nazionale e con il lancio della funzione "mi fido" per valutare il lavoro di portavoce e attivisti.