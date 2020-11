A Palazzo Chigi il primo incontro di persona da quando è nato il Conte bis tra il premier, Vito Crimi, Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. I leader di Pd e M5S confermano il "patto di legislatura" per i prossimi 3 anni, Renzi non si sbilancia: “Se son rose fioriranno”. Sul tavolo il tagliando al programma di 29 punti - che verrà ultimato entro novembre -, l’emergenza Covid e il decreto ristori

"È emersa la comune determinazione ad affrontare il momento di difficoltà che sta attraversando il Paese con grande senso di responsabilità, rimanendo uniti e scacciando via qualsiasi possibile motivo di polemica o contrapposizione". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riassunto il vertice di maggioranza di giovedì sera, durato due ore, con Vito Crimi, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi e Roberto Speranza. Un concetto, quello dell’unità, ribadito anche dai leader di Pd e M5S fuori da Palazzo Chigi: un "patto di legislatura" che permetta di governare fino al 2023. Il leader di Iv, invece, esce dal retro e in una nota spiega che, entro fine mese, "si capirà se ci sono i presupposti" per il patto fino al 2023. Sottolinea la sintonia con il Pd, plaude al gesto di Conte di dire sì al tavolo, ma non nomina neanche il M5S. E conclude: "Se son rose fioriranno".

Il primo incontro di persona del Conte bis approfondimento Nuovo Dpcm, è possibile fare visita ai congiunti? Le regole per zona Il vertice è il primo in cui i quattro leader politici si vedono da quando esiste il Conte bis. L’incontro partiva con due obiettivi: il tagliando al programma e la blindatura - cara soprattutto al premier - della maggioranza in vista di voti cruciali in Aula e di eventuali nuove proteste delle categorie. Il tagliando al programma di 29 punti verrà ultimato entro novembre, spiega Conte istituendo due tavoli ad hoc per aggiornare l'agenda: uno sulle riforme istituzionali e l'altro sugli obiettivi di politica economica.

La tregua fino alla fine del Dpcm leggi anche Renzi: Verdini? Rispetto sentenza Cassazione, ma resta un amico Per quanto riguarda Iv, sembra difficile che, in piena emergenza Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA), torni alle spinte centrifughe di qualche settimana fa. Ma la tregua ha un "timing", ed è quello che di fatto coincide con la fine del Dpcm. Da qui ad allora molto potrebbe cambiare, a cominciare dalla leadership e dalla struttura del Movimento post-Stati Generali. Ma questo, spiega Conte, è il tempo di affrontare la sfida del virus "con grande senso di responsabilità, rimanendo uniti e scacciando via qualsiasi possibile motivo di polemica o contrapposizione".

Sui dati Covid “rigore e trasparenza” leggi anche Covid, Fontana: “Da Conte uno schiaffo in faccia alla Lombardia” Sul tavolo, inevitabilmente, anche l’emergenza Covid. "Rigore e trasparenza" è formula con cui Conte respinge l'ultimo assalto delle Regioni: rigore e trasparenza da parte delle Regioni ma anche da parte del governo nel monitoraggio e nella comunicazione dei dati. Perché nessuno pensi - è il ragionamento del capo del governo - che le scelte sulle chiusure regionali non siano basate su elementi "scientifici e oggettivi".