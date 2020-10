Il vicesegretario del Partito Democratico a "L’Ospite" spiega: "I rapporti con il presidente del Consiglio non sono ai minimi, ci sono stati momenti di tensione ma passano in secondo piano rispetto all’esigenza di affrontare al meglio questa imprevista ripresa dei contagi"

"Il Pd non ha mai messo in discussione la capacità del governo di fronteggiare la situazione difficilissima. Ha solo chiesto di scandire al meglio l’agenda. I rapporti con Conte non sono ai minimi, ci sono stati momenti di tensione ma passano in secondo piano rispetto all’esigenza di affrontare al meglio questa imprevista ripresa dei contagi". Queste le parole di Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico, a "L'Ospite", appuntamento politico del sabato pomeriggio su Sky Tg24.