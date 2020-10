Il ministro degli Affari Regionali, positivo al Covid e in isolamento, a “L’Ospite”: "Il Covid non ci ha mai lasciato, con i sacrifici di tutti eravamo riusciti a ridurlo e questa estate era partita un po’ più normale. Non è un caso che il terzo trimestre è stato un periodo di crescita economica. Ma il virus non era andato via. Andrà via con il vaccino"

"Abbiamo sconfitto la prima ondata con unità e collaborazione leale come vuole Mattarella e sconfiggeremo ancora il Covid". Queste le parole di Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali, positivo al Covid e in isolamento, a "L'Ospite", appuntamento politico del sabato pomeriggio su Sky TG24 ( IL VIDEO ). "Stato e Regioni non sono entità distinte ma un corpo unico: sono ore difficili ma troveremo un’intesa per le nuove esigenze", ha detto ancora Boccia. "Il Covid non ci ha mai lasciato, con i sacrifici di tutti eravamo riusciti a ridurlo e questa estate era partita un po’ più normale, non è un caso che il terzo trimestre è stato un periodo di crescita economica, ma non era andato via. Andrà via con il vaccino" (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

Per quanto riguarda la situazione attuale Boccia afferma: "Ogni cosa va fatta tenendo insieme le ragioni della sicurezza sanitaria: abbiamo sempre detto che difendere la vita e proteggere la salute era la priorità. Adesso bisogna essere uniti e fare misure che salvaguardino lavoro e scuola". Sulla possibilità di un nuovo lockdown, invece, conferma: "Bisogna capire cosa si intende. Il lockdown totale non è il caso del momento. Quando l’abbiamo fatto a marzo e aprile dovevamo rafforzare le terapie intensive, non avevamo ventilatori che sono stati acquistati e distribuiti, avevamo necessità di nuovi medici e nuove forze: questa fase non c’è più, non dobbiamo arrivarci e non ci arriveremo ma dobbiamo stringere. Bisogna essere uniti tra Regioni, enti locali e tutti”.

“Reti sanitarie al momento sotto controllo”

Nel suo intervento, Boccia appare ottimista sulla situazione: "Penso che le nostre reti sanitarie sono sotto controllo, poi che ci siano casi di criticità mi pare evidente: facciamo cinque, sei, sette volte i tamponi che facevamo a marzo e aprile, il nodo è gestire i tanti positivi e asintomatici, come me, ma non sempre è possibile". Poi aggiunge: "Bisogna far di più e bisogna far meglio. La sanità italiana oggi funziona meglio che in passato ma è importante che nel momento in cui ci sono linee guida chiare, tutti i pezzi dello Stato debbano collaborare".

“Cambiate le dinamiche ma non abbassiamo la guardia”

Sulle misure previste: "A marzo il lockdown generale servì anche a evitare la mobilità tra le Regioni ed eventuali focolai in territori non ancora colpiti. Adesso è diverso, le dinamiche sono cambiate e sappiamo molte più cose rispetto a marzo, ma ciò non vuol dire che abbassiamo la guardia e anche le prossime misure sono certo che saranno rigorose e dure".