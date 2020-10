Dopo aver "scelto di rimanere in silenzio per qualche giorno", il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrive una lettera a La Repubblica per dire che "il Paese sta attraversando una crisi senza precedenti", ma che al tempo stesso è “una crisi pandemica, sanitaria ed economica" che sta suscitando "proteste ovunque, non solo in Italia". "Le persone scendono in strada", aggiunge Di Maio, perché “c’è rabbia, incredulità, sofferenza. È naturale. Sono stati d'animo figli dell'incertezza". In questo scenario, secondo il pentastellato, "l'obbligo di un governo è quello di reagire e di ascoltare, ma soprattutto è quello di assumersi le proprie responsabilità". “I vandali”, insiste, “vanno fermati, ma le piazze vanno ascoltate" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LOCKDOWN IN ITALIA: CHI È PRO E CHI È CONTRO).