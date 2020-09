I prossimi 20 e 21 settembre gli Italiani sono chiamati a votare per un referendum sulla legge di revisione costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari, legge approvata in meno di un anno e con un elevato consenso parlamentare (ma inferiore, nella seconda deliberazione del Senato, alla soglia dei due terzi dei componenti, e tale quindi da consentire la richiesta di un referendum da parte di 71 senatori). Tale legge, attraverso un micro-emendamento alla Costituzione, prevede la riduzione rispettivamente a 400 e a 200 dei deputati e dei senatori – una riduzione di poco più di un terzo rispetto a oggi – e compie due operazioni a ciò strettamente consequenziali: riduce (sempre di un terzo) i parlamentari eletti all’estero e codifica l’interpretazione secondo cui i senatori a vita di nomina presidenziale non possono in ogni caso superare il numero di cinque (REFERENDUM: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ).

L’esposizione e il confronto delle ragioni del “Sì” e del “No” a questa riforma costituzionale, anche per la il carattere binario della decisione che naturalmente la consultazione referendaria impone a ogni singolo elettore, sono stati finora predominanti nel dibattito pubblico. Tuttavia una scelta di voto davvero informata e una analisi effettivamente ponderata degli esiti effettivi della consultazione consiglierebbero di dedicare maggiore spazio d’approfondimento alle dinamiche di attuazione della riforma costituzionale. Il processo di attuazione delle riforme della Carta riveste infatti un ruolo cruciale sia quando si tratti di revisioni costituzionali organiche, sia nel caso di interventi “a grappolo”, sia nel caso di specie caratterizzato emendamenti costituzionali specifici e puntuali. A maggior ragione perché quella in discussione è una riforma puntuale e chiara nei suoi contenuti, ma non altrettanto chiara nei suoi effetti sistemici. Così, per parafrasare un noto slogan pubblicitario degli scorsi anni, in particolare questa volta “la riforma è nulla, senza l’attuazione”. Detto altrimenti, il giudizio sulla riforma dipenderà per larghissima parte dalla sua attuazione. Vediamo perché, proponendo alcuni esempi.

La Costituzione italiana non stabiliva all’origine il numero fisso di deputati e senatori, ma prevedeva numeri variabili legati alla popolazione. Coerenti con questa scelta sono le previsioni contenute in Costituzione relative alle funzioni e alle procedure parlamentari. Diritti e facoltà sono infatti affidati dalla Costituzione al parlamentare singolo ovvero a frazioni. L’articolo 62, secondo comma, della Costituzione, per esempio, attribuisce a “un terzo” dei componenti di ciascuna Camera il diritto di chiederne convocazione straordinaria. Disposizioni costituzionali di questo tipo sono riprodotte in corrispondenti previsioni dei Regolamenti parlamentari. Tutti i numeri espressi in termini di frazione sono sostanzialmente indifferenti rispetto alla revisione costituzionale di cui si discute: indifferenti, cioè, rispetto alla composizione delle Camere, perché in un modo o nell’altro tutte queste frazioni sono già previste nel testo costituzionale ed erano state pensate in relazione ad organi la cui composizione numerica non era stata, dalla stessa Costituzione, determinata in maniera fissa.

I diritti dei parlamentari da ampliare

Un diverso ragionamento si deve fare invece in riferimento alle previsioni dei due Regolamenti di Camera e Senato che affidano a un numero fisso di parlamentari diritti e facoltà (in genere si tratta dell’attivazione di procedure). Alla Camera, per esempio, l’opzione dominante è quella di attribuire dei poteri o a un numero fisso di deputati – pari a venti o, nei casi più significativi, a trenta – o, in alternativa, a “uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica”. Una volta ridotto complessivamente il numero di parlamentari, tali soglie diventerebbero molto più difficili da raggiungere. Mantenerle così come sono farebbe sì che diventerebbe, ad esempio, più difficile inserire nuovi argomenti all’ordine del giorno o riaprire la discussione generale. Ciò renderebbe forse più spediti i dibattiti parlamentari, ma a discapito del pluralismo. Dunque una riflessione è urgente in materia, per esempio ipotizzando di ampliare i diritti del parlamentare singolo (lungo una via che sembra suggerita dalla Corte costituzionale, a partire dall’ordinanza n. 17 del 2019).

Il numero di Commissioni parlamentari da rivedere

Altro snodo chiave posto dalla riduzione dei parlamentari è quello delle commissioni parlamentari. La regola tradizionale per cui ciascun parlamentare può, e al tempo stesso deve, appartenere a una sola Commissione permanente, alla quale è designato da parte del gruppo di appartenenza, non potrà per esempio non essere ripensata. In un Senato composto da duecento senatori elettivi, il numero medio di senatori per ogni Commissione permanente oscillerebbe tra quattordici e quindici, a fronte dei ventidue-venticinque di oggi. Non sarebbe allora irragionevole che venisse ridotto (in particolare al Senato) il numero delle Commissioni permanenti per garantire la presenza in ciascuna di un numero adeguato di componenti, sia per tenere conto dell’effetto della riduzione del numero complessivo dei parlamentari, sia sulla base di una valutazione dell’attività svolta da ciascuna Commissione che, specie negli ultimi anni, presenta evidenti disparità (anche a seguito del mancato adeguamento del sistema delle Commissioni permanenti alla riforma dei ministeri e alla revisione del Titolo V della Costituzione).

Il ruolo degli organi e delle sedi bicamerali da valorizzare

La riduzione del numero dei parlamentari, comunque la si consideri, inciderebbe come visto sulla rappresentanza del Parlamento e più in generale sul suo tasso di pluralismo. Per compensare questo effetto, si potrebbe pensare pure a come valorizzare, specialmente nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, il ruolo degli organi e delle sedi bicamerali. La Commissione per le Questioni regionali, l’unica Commissione bicamerale prevista dalla Costituzione, potrebbe essere finalmente integrata con rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali come previsto dalla legge costituzionale n.3/2001 ancora inattuata. Sviluppando tale modello, inoltre, si potrebbe costruire una Commissione bicamerale per gli Affari europei, formata da componenti delle Commissioni di Camera e Senato, magari, sul modello tedesco, prevedendo una partecipazione attiva di parlamentari europei eletti in Italia (e sostituendo le Commissioni per le Politiche dell’Ue delle due Camere, anche coerentemente all’obiettivo di ridurre il numero delle Commissioni permanenti). In questo modo la funzione di controllo del Parlamento sull’attività del Governo (oggi dispersa tra due Camere e condivisa dalle due Commissioni per le Politiche dell’Ue con tutte le Commissioni di settore che possono votare atti di indirizzo sugli affari europei) e di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto e delle politiche dell’Unione verrebbe concentrata in un unico autorevole organismo, favorendo così la formazione di una posizione nazionale unitaria (processo oggi reso più difficile dal bicameralismo paritario italiano).