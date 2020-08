"Voglio andare fino in fondo"

Quanto guadagnano i politici? Le cifre dai senatori ai consiglieri com

"Usano me per prendervi in giro. Io voglio andare fino in fondo sulla questione morale di chi ha preso il bonus - spiega Rizzone in un video su Facebook - Se avessi voluto intascarmi dei soldi non mi sarei di certo tagliato più di 40mila euro del mio stipendio da parlamentare, che invece ho donato per varie cause. Non ha senso rinunciare a tali somme e pensare di arricchirsi con i 600 euro”. Il deputato poi continua: "È comodo puntare il dito contro qualcuno per nascondere le proprie mancanze. Ma è ancor più comodo, ma molto triste, cavalcare la rabbia delle persone per provare a riprendersi un po' di consenso, magari in vista del referendum sul taglio dei parlamentari o delle elezioni regionali". Rizzone poi conclude: "Questo tiro al piccione a me disgusta perché significa non farsi il minimo scrupolo nel mettere alla gogna".