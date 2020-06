La Conferenza Stato-Regioni in programma per il 25 giugno è stata spostata di un giorno perché serve ancora tempo per un approfondimento. Ma l’intesa sembra più vicina. La ministra ha chiesto in Cdm soldi in più da destinare alla creazione di spazi aggiuntivi e al potenziamento dell'organico. Bonaccini: “Direzione giusta”. In giornata sit-in in 60 piazze per chiedere la riapertura in presenza per tutti gli studenti senza riduzione di orario

L'accordo sulle Linee guida per la riapertura delle scuole a settembre, in sicurezza dopo l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE), sembra ormai essere vicino. Le ultime limature sul documento presentato dal ministero dell'Istruzione sono arrivate alla fine di un lungo lavoro, ma serviranno altre 24 ore per un approfondimento. Per questo la Conferenza Stato-Regioni in programma nel pomeriggio di oggi, 25 giugno, è slittata a domani alle 14.30. Da sciogliere, in particolare, i nodi - evidenziati sia dalle Regioni sia da Comuni e Province - legati a risorse, personale e trasporti. “Dateci ancora un po' di tempo e riapriremo le scuole in sicurezza a settembre”, ha assicurato il premier Giuseppe Conte. Mentre in Consiglio dei ministri è arrivata la richiesta della ministra Lucia Azzolina: un miliardo in più per la scuola, da destinare alla creazione di spazi aggiuntivi e al potenziamento dell'organico (LO SPECIALE SCUOLA). Il tutto, mentre in oltre 60 piazze italiane sono andati in scena sit-in e proteste al grido “così non si riapre” (FOTO).

Azzolina chiede un miliardo in più per la scuola leggi anche Piano scuola 2020-2021, la bozza: turni e lezioni anche sabato. FOTO La richiesta della ministra Azzolina è arrivata al termine di una giornata che sembrava destinata a concludersi con una fumata nera e che, invece, sembra dirigersi verso un accordo. Fonti del governo hanno spiegato che la richiesta di un miliardo in più per la scuola ha trovato il sostegno della maggioranza dei ministri presenti. Questa notizia "va nella direzione giusta", ha commentato il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini su Rete 4. Ha aggiunto che si è "ad un passo dalla condivisione delle linee guida" e che il testo avuto oggi è "migliorativo" rispetto a quello di ieri, ritenuto “irricevibile”. Domani, ha concluso, ci si augura "un accordo definitivo" su temi come il distanziamento e l'aumento di organico. Le richieste degli Enti locali In particolare, gli Enti locali chiedono ulteriori risorse (oltre a quelle previste per l'edilizia scolastica), più docenti e personale Ata e una maggiore attenzione al tema trasporti "guardando sia al lato economico che a quello organizzativo", come ha spiegato lo stesso Bonaccini. Senza risposte e impegni su questi temi, hanno sottolineato nelle scorse ore Anci e Upi, "non potremo dare intesa sul Piano scuola". Al momento, invece, non sembra in discussione la data di riapertura delle scuole che, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere confermata per il 14 settembre. Restano da ufficializzare anche le indicazioni sul distanziamento che, stando a una nota di Anci e Upi, dovrebbe restare di 1 metro.