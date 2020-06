L'esponente del Movimento 5 Stelle ha parlato a "Mezz'ora in più" rassicurando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Non tema picconature da me". Ha anche rivelato di essere allarmato dai "soggetti che possano cavalcare" la situazione di disagio dei cittadini a causa dell'emergenza coronavirus

"La situazione economica sarà peggiore del 2012, quando Grillo era però riuscito a incanalare la rabbia sociale". Così Alessandro Di Battista, ospite a "Mezz'ora in più", ha parlato del futuro del Paese assicurando fiducia al presidente Conte, ma sottolineando di temere coloro che possano approfittare del periodo difficile dell'Italia. "Che succederà quando finirà la cig? A me spaventa che ci siano soggetti che possano cavalcare" la situazione di disagio, ha detto l'esponente del M5s che ha anche ribadito la sua contrarietà al Mes (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

"Contrario al Mes" approfondimento Renzi a Sky Tg24: "Fidanzarmi con Di Battista anche no, grazie" Di Battista ha sottolineato di avere fiducia in Conte chiarendo che non deve "temere picconature da parte del sottoscritto". Poi, sul fondo salva Stati, ha spiegato di essere contrario "perché si aggancia a un vincolo esterno che non fa l'interesse nazionale, ma il vero problema è il Patto di Stabilità, va cambiato". "Nessun esponente del M5S con cui ho parlato nelle scorse settimane - ha aggiunto - mi ha mai detto che ha intenzione di attivare il Mes".