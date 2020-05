Oggi, alle 9.30, il Senato vota sulle mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, una presentata dal centrodestra (Lega, FdI e Forza Italia) e l’altra da Emma Bonino di +Europa, appoggiata da Azione e da Fi. È una prova per la tenuta del governo, con Italia Viva che non ha ancora sciolto la riserva sul comportamento dei suoi senatori. Nelle ultime ore Pd e M5s hanno avvertito il partito di Matteo Renzi: se voterà la mozione si aprirà la crisi, non ci sono alternative. Ieri sera il presidente della Camera Roberto Fico ha insistito: "In quel caso si apre un problema politico e una crisi di governo, quindi penso che non avverrà". Questa mattina, prima del dibattito parlamentare, si tiene l'assemblea dei senatori di Italia Viva da cui dovrebbe emergere la linea definitiva del partito.

Il nodo Italia Viva

Resta l'incertezza su cosa farà Italia Viva. Ieri pomeriggio la capogruppo Iv a Montecitorio Maria Elena Boschi ha avuto un colloquio di due ore con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per provare a sciogliere il nodo. Sul tavolo oltre all'atteggiamento di Iv sulla mozione di sfiducia, potrebbe esserci stato anche il pacchetto di proposte che nei giorni scorsi il partito aveva mandato al premier.

Il M5s fa quadrato

Intanto il M5s ha fatto quadrato intorno al suo ministro: "La mozione sarà largamente respinta", è sicuro Federico D'incà. E Luigi Di Maio parla di "maggioranza compatta". Ma anche il Pd difende Bonafede, pur facendo trapelare malcontento "per il suo metodo" - ha affermato il capogruppo dem Andrea Marcucci -, ribadendo che se passerà la sfiducia sarà crisi, e chiedendo però al ministro un cambio di passo.

Il caso Di Matteo e le scarcerazioni: perché la mozione di sfiducia

Le mozioni di sfiducia sono state presentata dalle opposizioni dopo lo scontro sull'affidamento da parte di Bonafede della direzione del Dap - il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - a Francesco Basentini, al posto del magistrato antimafia Nino Di Matteo, secondo il quale la nomina avvenne dopo le proteste dei boss. Accuse a cui Bonafede ha replicato dicendo di essere “esterrefatto" e definendo "infamante" l'affermazione "che io sia condizionato dai boss". Il ministro della Giustizia è stato criticato anche per le scarcerazioni per ragioni di sicurezza e sanitarie, nell'ambito dell'emergenza coronavirus, di boss e detenuti di alta sicurezza. Bonafede aveva spiegato che gran parte delle scarcerazioni erano state disposte per gravi patologie, ma molte ordinanze facevano esplicito riferimento all'emergenza da Covid-19.