Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, secondo fonti del ministero, starebbe studiando una norma che permetta ai magistrati di sorveglianza di rivalutare le scarcerazioni già disposte di boss della criminalità organizzata, alla luce dell’evoluzione dell'emergenza Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE ). Come aveva spiegato Bonafede gran parte delle scarcerazioni erano state disposte per gravi patologie, ma molte ordinanze fanno esplicito riferimento all'emergenza da Covid-19. E agli attacchi dell’opposizione risponde il capo politico del M5S Vito Crimi: "Le persone che sono state scarcerate lo sono state su decisione dei magistrati di sorveglianza”.

Le critiche a Bonafede

Tra chi ha attaccato Bonafede c’è Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, che in una nota ha dichiarato: “L'elenco diffuso da Repubblica sui 376 detenuti in massima sorveglianza scarcerati nell'ultimo mese desta allarme e impone spiegazioni politiche. Il ministro Bonafede non può trincerarsi dietro le libere scelte della magistratura di sorveglianza. Qui c'è il fondato sospetto che la criminalità organizzata sia riuscita a forzare le porte dei penitenziari usando a suo vantaggio l'allarme Covid". E anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, facendo riferimento allo scontro tra il ministro e Nino Di Matteo sulla direzione del Dap, ha scritto su Facebook: “Se ci fosse stato Nino in quel posto non avremmo assistito alla inaccettabile scarcerazione dal 41 bis di boss del calibro di Pasquale Zagaria. La responsabilità politica del ministro della Giustizia mi appare evidente".

Crimi: “Sono leggi precedenti al ministro Bonafede”

Ma Crimi, intervenuto sulla questione delle scarcerazioni, ha replicato alle critiche: "Le decisioni vengono prese dai giudici. Quelle leggi che hanno applicato sono leggi precedenti al ministro Bonafede. Oggi il ministro Bonafede ha fatto un decreto legge per impedire che ciò avvenga di nuovo e che un magistrato decida autonomamente senza avere dei pareri della direzione nazionale Antimafia e so che sta lavorando anche a una misura per riportarli in carcere, una volta venute meno le condizioni per l'emergenza".