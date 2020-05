Crimi a Sky Tg24: "Chi vota contro Bonafede sfiducia anche il governo"

Il capo politico del M5S e viceministro dell’Interno, intervenuto ai microfoni di Start, definisce la mozione di sfiducia " solo un attacco strumentale". Replica il ministro delel Politiche Agricole Teresa Bellanova: "Con le minacce non si risolve nulla".

La mozione di sfiducia contro il ministro Bonafede “credo che sia solo un attacco strumentale al Governo, in questo momento in cui il Paese sta pensando a come ripartire, in cui le imprese e i cittadini soffrono, andare a mettere il Parlamento in questo imbuto di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia. Sono convinto che la maggioranza voterà compatta”. Così a Start, su Sky TG24 il capo politico del M5S e viceministro dell’Interno Vito Crimi. “Diciamocelo con chiarezza – ha spiegato - il ministro della Giustizia è il nostro capo delegazione al Governo ed è un ministro importante. Se qualcuno dalla maggioranza ritiene di votare la sfiducia al ministro Bonafede, è come se votasse la sfiducia al governo. Credo che sia abbastanza evidente a tutti, per cui sono convinto che non ci saranno sorprese in questo senso”.

Sfiducia a Bonafede, replica Bellanova: "Crimi? Con le minacce non si risolve nulla" Alle parole di Crimi replica il ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova: "Al presidente Conte lo abbiamo detto e diciamo con molta lealtà e chiarezza che domani ascolteremo le dichiarazioni del ministro Bonafede e certo non è con le minacce e con queste dichiarazioni roboanti che si affronta e si risolve la questione". "Le mie sono giornate faticose e a volte alcune dichiarazioni le rendono ancora piu' pesanti", ha concluso, chiarendo che "è noto a tutti che la mia posizione e quella del mio partito non è una posizione giustizialista. Ci sono posizioni diverse proprio sulla giustizia e sulle questioni affrontate in questi mesi su quel versante".

approfondimento Lagarde: “Il Patto di stabilità va modernizzato mentre è sospeso” Crimi: "Recovery Fund primo passo, 500 miliardi sono pochini" Vito Crimi è intervenuto anche sugli aiuti economici in sede Ue per la crisi economica dovuta al coronavirus: “Il Recovery fund è un primo passo. Ci dispiace che sia venuto in questo consesso un po’ privato dell’asse franco-tedesco, però ricalca il percorso che il presidente Conte aveva già avviato con lo stesso presidente Macron. È una risposta positiva alle richieste che venivano anche dall’Italia. Adesso Iniziamo da questa bozza di proposta e da lì costruiamo un vero e proprio intervento potente, perché 500 miliardi sono pochini per quello che serve realmente al nostro Paese”.