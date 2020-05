Ospite a Start, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha spiegato che “lo sforzo è stato ingente e dovrà farlo anche il Parlamento per migliorarlo ulteriormente”. Con il dl, ha aggiunto, “abbiamo approvato il più grande bazooka in materia di Green”, con i bonus che “permetteranno alle famiglie italiane a costo zero di mettere in sicurezza i condomini o le loro case, come anche renderli più efficienti”

Il decreto Rilancio "è il decreto più corposo nella storia repubblicana, almeno dalle nostre verifiche". È quanto ha dichiarato a Start, su Sky Tg24, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. "Ho fatto un pre-consiglio di venti ore, ma non perché abbiamo litigato ma perché abbiamo analizzato tecnicamente le varie disposizioni e questo ci ha permesso di andare in Consiglio dei Ministri anche con un testo elaborato e studiato attentamente", ha spiegato Fraccaro, aggiungendo che "è stato un decreto enorme dal punto di vista del lavoro normativo e tecnico perché mai questo palazzo ha visto un decreto legge così corposo e complesso, sia dal punto di vista dei soldi sia da quello normativo. D'altronde il mondo non ha mai visto una pandemia e una crisi come questa. Lo sforzo è stato ingente e dovrà farlo anche il Parlamento per migliorarlo ulteriormente".